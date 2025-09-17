В Башкирии ожидается ухудшение видимости на дорогах

Метеорологи предупредили жителей Башкирии о ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, 18 сентября в восточных районах региона вероятны заморозки.
Согласно прогнозу, температура воздуха и на поверхности почвы в этих районах может опуститься до 0…-2 градусов. Ночные показатели термометра составят +4…+9 градусов, а днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.
Также в ночные и утренние часы на отдельных участках автодорог ожидается туман, который может снизить видимость до 500 метров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.