В Башкирии ожидается ухудшение видимости на дорогах

Синоптики предупреждают жителей Башкирии о ночных заморозках и тумане.

Источник: Комсомольская правда

Метеорологи предупредили жителей Башкирии о ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, 18 сентября в восточных районах региона вероятны заморозки.

Согласно прогнозу, температура воздуха и на поверхности почвы в этих районах может опуститься до 0…-2 градусов. Ночные показатели термометра составят +4…+9 градусов, а днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Также в ночные и утренние часы на отдельных участках автодорог ожидается туман, который может снизить видимость до 500 метров.

