В Ростове сточные воды попадают в Дон

Пользователи социальных сетей высказывают предположение о причине систематического загрязнения реки Дон канализационными стоками в районе Ростова. По мнению интернет-пользователей, проблема может быть связана с неисправностью канализационной насосной станции, расположенной на улице Городовика в Нахичевани.