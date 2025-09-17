Ричмонд
В Ростове сточные воды попадают в Дон

Об этом в своих социальных сетях сообщает донское Минприроды.

Пользователи социальных сетей высказывают предположение о причине систематического загрязнения реки Дон канализационными стоками в районе Ростова. По мнению интернет-пользователей, проблема может быть связана с неисправностью канализационной насосной станции, расположенной на улице Городовика в Нахичевани.

Донское Министерство природы сообщило в своих социальных сетях, что специалисты готовят информацию для передачи в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для дальнейшего рассмотрения.

После получения информации о загрязнении, управление надзорного органа обещает принять все необходимые меры.