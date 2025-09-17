Ричмонд
В башкирской деревне Шарипкулово открылся новый медпункт

В нем есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и комната ожидания для пациентов.

Источник: Национальные проекты России

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в деревне Шарипкулово Республики Башкортостан. Его возвели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.

В медпункте есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. В новом ФАПе первичную медико-санитарную помощь будут получать 357 жителей деревень Шарипкулово, Ивановка и Октябрь.

«Реализация национального проекта “Продолжительная и активная жизнь” позволяет нам улучшать качество медицинского обслуживания населения в сельской местности. Открытие нового ФАПа в деревне Шарипкулово — важный шаг к тому, чтобы жители отдаленных деревень могли получать квалифицированную помощь близко к месту жительства. Мы гордимся тем, что национальный проект способствует укреплению здоровья и повышению качества жизни наших сельчан», — отметил главный врач Кармаскалинской центральной районной больницы Феликс Сакаев.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.