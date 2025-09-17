В поселке Юрино в Марий Эл благоустроили Красную площадь

Благоустройство Красной площади провели в поселке Юрино Республики Марий Эл при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Юринского муниципального района.
На общественной территории установили современное ограждение, а вдоль пешеходной зоны — новые лавочки и урны. Также обновлен пресс-центр поселка, на котором смонтировали подсветку.
«Красная площадь становится центром притяжения для различных культурных мероприятий, акций и праздников, тем самым оживляя общественную жизнь. Постепенно жители Юрино получают возможность не только наслаждаться новой инфраструктурой, но и активнее участвовать в общественной жизни поселка», — добавили в администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.