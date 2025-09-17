В Подольске открыли детский футбольный центр имени Олега Романцева

Спортивный комплекс, где расположился детский футбольный центр Олега Романцева, открыли рядом с ледовым дворцом «Витязь» в Подольске. Создание инфраструктуры для занятий спортом — одна из задач госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Открылся первый детский футбольный центр Олега Романцева. Он предполагает развитие юношеского спорта, и этот манеж — это первая очередь», — сказал генеральный директор «Спартак-Юниор» Владимир Федоренко.
В новом спортивном комплексе будут тренироваться около 300 детей. Также скоро откроется новый манеж в микрорайоне Кузнечики. Там смогут заниматься 400 человек.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.