Админа «Острова Свободы» Серенко оставили в СИЗО еще на месяц

— Как было озвучено в ходе судебного заседания, к сегодняшнему дню в отношении админа «Острова Свободы» уже возбуждено 12 уголовных дел, — передает корреспондент информагентства. — Его подозревают в вымогательстве в крупном размере, реабилитации нацизма, обороте порнографических материалов, распространении ложных порочащих сведений, а также в клевете, сопряженной с обвинением в преступлении против половой неприкосновенности, и просто в клевете.