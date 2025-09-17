В Омске от управления автомобилем отстранили водителя с опасным заболеванием

Прокуратура Таврического района Омской области запретила управлять транспортом шоферу с серьезным заболеванием. Проверка установила, что 59-летнему местному жителю с действительным водительским удостоверением противопоказано вождение. Об этом сообщила 17 сентября пресс-служба управления ведомства.
Для предотвращения нарушений прав граждан на безопасные условия движения и устранения угрозы жизни и здоровью людей ведомство обратилось в суд. Он полностью удовлетворил административное исковое заявление — требование прекращения действия водительских прав сельчанина.
В настоящее время решение уже исполнено, шофер отстранен от управления автомобилем.
