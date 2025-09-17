Ричмонд
В Омске от управления автомобилем отстранили водителя с опасным заболеванием

Мужчина создавал угрозы участникам движения.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Таврического района Омской области запретила управлять транспортом шоферу с серьезным заболеванием. Проверка установила, что 59-летнему местному жителю с действительным водительским удостоверением противопоказано вождение. Об этом сообщила 17 сентября пресс-служба управления ведомства.

Для предотвращения нарушений прав граждан на безопасные условия движения и устранения угрозы жизни и здоровью людей ведомство обратилось в суд. Он полностью удовлетворил административное исковое заявление — требование прекращения действия водительских прав сельчанина.

В настоящее время решение уже исполнено, шофер отстранен от управления автомобилем.

Ранее «КП Омск» рассказала о задержании местного жителя, оправдывавшего нацизм.