В Лаишевском районе Татарстана построили 2 фельдшерских пункта

Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) открыли в селах Татарские Саралы и Сапуголи Лаишевского района Татарстана. Учреждения построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате совета района.
«Создание комфортных условий для получения качественной медицинской помощи в шаговой доступности — одна из наших ключевых задач. Теперь жителям отдаленных сел не нужно ехать за многие километры для получения базовых медицинских услуг. Это особенно важно для пожилых людей и семей с детьми», — отметил глава района Ильдус Зарипов.
В ФАПах есть все необходимое оборудование для оказания первой помощи и проведения процедур. Например, там можно будет пройти профилактические осмотры, вакцинироваться или проконсультироваться со специалистом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.