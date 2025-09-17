«Белавиа» расширила географию полетов по акции на Москву, Сочи и Кутаиси

Белорусская авиакомпания «Белавиа» расширила географию направление по акционным тарифам. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале «Белавиа». В частности, до 24 сентября (включительно) можно приобрести со скидкой в 50% билеты по тарифу «Промо».
Стоимость акционных билетов в Батуми и обратно — от 800 белорусских рублей, в Кутаиси и обратно — от 782 BYN. В Сочи и обратно — от 679 рублей. Билеты из Минска в Москву (и обратно) можно приобрести от 256 рублей. Действуют промотарифы по направлению в Москву и обратно и из областных центров Беларуси. Из Бреста — от 226 рублей, из Могилева и Гомеля — от 205.
В «Белавиа» добавили, что число билетов со скидкой ограничено.
