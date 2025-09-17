В Самаре забег «Чистый спорт» пройдет 5 ноября

В Самарской области продолжается подготовка к Международному форуму «Россия — спортивная держава». В рамках проведения мероприятия состоится масштабный забег «Чистый спорт», сообщают в министерстве спорта по региону.
— Забег пройдет 5 ноября в 09:00. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров по историческому центру города. Старт — с площади им. Куйбышева, — отметили в сообщении.
Участвовать в забеге смогут жители и гости губернии старше 14 лет. Ожидается рекордное для региона количество спортсменов — порядка 10 тысяч человек. Регистрация на мероприятие открылась 17 сентября на официальном сайте.