В Лобне открылся парк защитников Москвы

Новый многофункциональный парк защитников Москвы открылся в микрорайоне Депо подмосковного города Лобня. Пространство благоустраивают при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В центральной части парка установили мемориал с макетом «Лобненский рубеж обороны Москвы». На нем изобразили кульминацию легендарного боя в 1941 году. Также там смонтировали детскую площадку, спортивные комплексы для волейбола и стритбола, а также памп-трек. Особое внимание уделили благоустройству водоема. Подрядчик очистил береговую зону, вскоре там установят навес с качелями и пирсом. Полное обновление завершат до конца года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.