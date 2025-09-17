В Лобне открылся парк защитников Москвы

В центральной части парка установили мемориал с макетом «Лобненский рубеж обороны Москвы». На нем изобразили кульминацию легендарного боя в 1941 году. Также там смонтировали детскую площадку, спортивные комплексы для волейбола и стритбола, а также памп-трек. Особое внимание уделили благоустройству водоема. Подрядчик очистил береговую зону, вскоре там установят навес с качелями и пирсом. Полное обновление завершат до конца года.