В Госдуме опровергли слухи о призыве запретить творчество «Сектора Газа»

«Уважаемые друзья, поклонники группы “Сектор Газа” и все, кого взволновала эта тема. Хочу лично обратиться к вам в связи с появившимися в сети громкими заголовками о моем якобы призыве к полному запрету творчества группы “Сектор Газа”. Хочу внести полную ясность. Наш комитет выяснил, что песня “Частушки”, о которой шла речь, — это композиция 30-летней давности. Моя позиция была и остается четкой: я выступаю за соблюдение закона — а именно за маркировку 18+ и против мата на музыкальных площадках. Но речь именно об отдельных композициях, а не о запрете музыки “Сектора Газа” целиком. Мы не обращаемся в Роскомнадзор с требованием запрета группы», — написала Останина в своем Telegram-канале.