Отмечается, что с 19:00 18 сентября до 19:00 19 сентября при необходимости в городе ограничат движение и парковку. В этот период для автолюбителей будут недоступны участки:
— на улице Пушкина, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Бассейной (в обоих направлениях);
— на улице Театральной, на участке от улицы Тельмана до улицы Дзержинского (в обоих направлениях).
Напомним, что ранее ЦИК РТ утвердил результаты прошедших 14 сентября выборов Раиса Татарстана. Действующий руководитель республики заручился поддержкой 88,09% избирателей.
Позднее профессор Андрей Кошкин в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» сказал, что Минниханов набрал 88,09% голосов избирателей по итогам прошедших выборов благодаря своему авторитету. Он также подчеркнул, что руководителям других регионов надо равняться на таких лидеров.