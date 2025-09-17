Милиция Минска отреагировала на видео, где оленя в зоопарке поят газировкой

В милиции пояснили, что видеоролики, на которых несколько мужчин на территории Минского зоопарка тянут оленя за рога, и поят его газированным напитком, по виду напоминающим колу, были выявлены в ходе интернет-мониторинга. Видеоролики были выложены в одну из социальных сетей, где получили широкое распространение — завирусились.