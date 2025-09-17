Ричмонд
Милиция Минска отреагировала на видео, где оленя в зоопарке поят газировкой

В Минске милиция проводит проверку по фактам на видеороликах с оленем из зоопарка.

Источник: Комсомольская правда

Милиция Минска отреагировала на видео, где оленя в зоопарке поят газировкой. Об этом сообщает телеграм- канал УВД столицы.

«Милиция проводит проверку по видео из зоопарка», — говорится в сообщении.

В милиции пояснили, что видеоролики, на которых несколько мужчин на территории Минского зоопарка тянут оленя за рога, и поят его газированным напитком, по виду напоминающим колу, были выявлены в ходе интернет-мониторинга. Видеоролики были выложены в одну из социальных сетей, где получили широкое распространение — завирусились.

«Правоохранители проводят проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего, после чего будут приняты меры в соответствии с административным или уголовным законодательством», — подчеркнули в милиции Минска.

Сам Минский зоопарк сообщил журналистам, что олень не пострадал, но заявление в милицию сотрудники уже подали.

