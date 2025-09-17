В Москву из Таганрога и Ростова запустят первый утренний автобусный рейс

С 26 сентября 2025 года на Дону впервые запустят утренний автобусный рейс в Москву. Об этом сообщают в группе VK «Автовокзалы Ростовской области».
Речь идет о совершенно новом маршруте. Автобусы должны проезжать автовокзалы Ростов Главный и Пригородный, остановки в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и городе Миллерово. Конечная остановка — Северные Ворота в Москве.
Отправление из Таганрога в 5:20. На вокзале Ростов-Главный поездка будет начинаться в 6:50, а на Пригородном вокзале — в 7:20. Уехать из Новочеркасска можно будет в 8:15, из Шахт — в 9:15, из города Миллерово — в 11:20. Москва: 22 часа — вокзал Северные Ворота, Мытищи — 22:20.
Обратное отправление из Мытищ в 6:50, с остановки Северные Ворота — в 7:30. В город Миллерово автобус прибудет в 19 часов, в Шахты — в 21:20, в Новочеркасск — в 22 часа, на вокзалы Ростова-на-Дону в 22:40 и 23:10, в Таганрог — в 00:30.
Новый маршрут подойдет для деловых поездок, туризма и визитов к родственникам. Пассажиров ждут автобусы туристического класса. В салоне есть телевизоры, розетки для зарядки устройств, удобные кресла и система климат-контроля.
