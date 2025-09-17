Новый арочный мост в Уфе планируют запустить уже этой осенью

В Уфе появились сроки по открытию движения по новому арочному мосту. По словам начальника городского управления по строительству дорог Константина Паппе, выступившего на оперативном совещании в мэрии, первый проезд может быть организован уже в осенние месяцы.
Для этого в октябре планируется провести специальные испытания конструкции. К этому моменту строители завершат все основные работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию. Окончательно же строительство, включая демонтаж всех временных опор и подъездных путей, используемых в процессе реконструкции, будет завершено только в 2026 году.
Пеппе добавил, что на площадке ежедневно заняты 121 рабочий, которые трудятся в две смены, а также 17 единиц спецтехники.