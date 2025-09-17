Ричмонд
Башкирия на 100% готова к отопительному сезону

В Башкирии насчитывается более 18,5 тысячи многоквартирных домов, из них более 15,5 МКД — с центральным отоплением. Многоквартирные дома на 100% готовы к прохождению отопительного сезона. На текущую дату все муниципальные образования подтвердили паспорта готовности к зиме, сообщает министерство ЖКХ РБ.

Источник: Башинформ

МинЖКХ напоминает, что, как правило, отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней подряд ниже +8℃. Решение о начале отопительного сезона принимает муниципалитет, выходит соответствующее постановление администрации и теплоснабжающие организации начинают подавать тепло. В первую очередь тепло подается в социальные учреждения, затем в жилые дома, в последнюю очередь подключаются промышленные здания.

Что касается платы за отопление, в том случае, если многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии (ОДПУ ТЭ), начисление платы за коммунальную услугу «Отопление» производится по факту потребления данного ресурса исходя из показаний ОДПУ ТЭ с применением тарифа, установленного госкомитетом РБ по тарифам.