Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске назначили нового замдиректора департамента строительства

Людмила Никонова возглавила планово-финансовый отдел и бухгалтерский учет ведомства.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о назначении Людмилы Никоновой на должность заместителя директора департамента строительства. Специалист также стала начальником планово-финансового отдела и главным бухгалтером ведомства. К исполнению она обязанностей приступила 16 сентября.

Новый руководитель будет курировать экономический блок и бухгалтерский учет в ведомстве. Людмила Никонова окончила Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации по специальности «Финансы и кредиты» в 2011 году. Карьеру начала с должности менеджера по работе с клиентами. Более десяти лет Никонова занимала руководящие должности в различных организациях, включая бюджетные учреждения.

Ранее «КП Омск» сообщила, что рабочие завершают ремонт травматологию поликлиники ГДКБ № 3.