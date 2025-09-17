В Омске назначили нового замдиректора департамента строительства

Новый руководитель будет курировать экономический блок и бухгалтерский учет в ведомстве. Людмила Никонова окончила Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации по специальности «Финансы и кредиты» в 2011 году. Карьеру начала с должности менеджера по работе с клиентами. Более десяти лет Никонова занимала руководящие должности в различных организациях, включая бюджетные учреждения.