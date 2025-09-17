Роман Толмачинский из Балаганского района умер от ранения, которое получил на СВО

Роман Толмачинский из Балаганского района погиб от ранения, которое получил в зоне специальной военной операции. Военнослужащий родился 1 апреля 1979 года в Якутии. В 1991 году он с семьей переехал в Балаганск. Об этом КП-Иркутск стало известно от администрации района.
— Окончив школу и получив профессиональное образование, парень отправился на срочную службу в рядах ВС РФ, — уточнили в пресс-службе администрации.
20 января 2024 года Роман отправился на защиту Родину в зону СВО. Во время службы он получил серьезное ранение, ставшее причиной его инвалидности. После этого он был уволен в запас и вернулся домой, а вскоре умер.
