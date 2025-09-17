В Казахстане ожидаются дожди, град и заморозки

Как сообщают синоптики «Казгидромета», по всей республике усилится ветер, а на севере, северо-западе и востоке в ночные и утренние часы возможны туманы. Только на западе, северо-западе страны ожидается погода без осадков.
Температурный фон по регионам Казахстана:
- Запад: ночью потеплеет с +5…+13 до +10…+18 градусов. Днем столбики термометров опустятся с +22…+28 до +18…+23 градусов.
- Северо-запад: ночью +1…+10 градусов, местами заморозки до −2 градусов. Днем +18…+25 градусов.
- Север: ночью +2…+10 градусов, также возможны заморозки до −2 градусов. Днем температура повысится с +14…+20 до +17…+23 градусов.
- Центр: ночью похолодает с +5…+11 до 0…+8 градусов, местами заморозки до −2 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+25 градусов.
- Восток: ночью +2…+13 градусов, днем похолодает с +15…+23 до +10…+18 градусов.
- Юг: ночью +7…+15 градусов, днем +20…+28 градусов.
- Юго-восток: ночью +8…+14 градусов, днем +15…+25 градусов.