В Волгоградской области 42 класса перевели на дистант

В Волгоградской области 42 школьных класса временно перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщили в областном комитете образования.
По данным на 17 сентября, эта мера затронула 14 общеобразовательных организаций в регионе. Уроки в удаленном формате теперь проходят в школах Волгограда и Волжского, а также в Жирновском, Быковском, Даниловском, Светлоярском и Еланском районах Волгоградской области.
Вероятнее всего, всплеск заболеваемости связан с тем, что дети вернулись в большие коллективы после летних каникул. В школах и детских садах, как правило, в начале осени наблюдается естественный рост числа простудных заболеваний.