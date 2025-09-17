Ричмонд
В Волгоградской области 42 класса перевели на дистант

Первая волна осенних простуд отправила школьников домой в Волгограде, Волжском и ряде районов.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 42 школьных класса временно перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщили в областном комитете образования.

По данным на 17 сентября, эта мера затронула 14 общеобразовательных организаций в регионе. Уроки в удаленном формате теперь проходят в школах Волгограда и Волжского, а также в Жирновском, Быковском, Даниловском, Светлоярском и Еланском районах Волгоградской области.

Вероятнее всего, всплеск заболеваемости связан с тем, что дети вернулись в большие коллективы после летних каникул. В школах и детских садах, как правило, в начале осени наблюдается естественный рост числа простудных заболеваний.