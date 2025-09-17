В журналах опубликуют уникальный случай спасения роженицы в Хабаровске

Ребенка-девочку в состоянии тяжелой асфиксии спасли, сделав кесарево сечение. Маму без сознания, с подозрением на инфаркт, перевели в краевую больницу имени Сергеева. После у пациентки были диагностированы тромбоэмболия мелких ветвей, развившаяся пневмония и острое расслоение аорты. Сложнейшее хирургическое лечение проводили уже в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. Операция длилась больше шести часов. После пациентка пробыла в реанимации десять дней, сообщают краевые власти. Теперь, спустя время, родители вместе радуются каждому дню, проведенному рядом со своей дочерью, которую назвали Виктория — победа.