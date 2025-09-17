Суд продлил арест сыну вице-губернатора Брянской области

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до декабря срок ареста генеральному директору «Брянского металлообрабатывающего завода» Юрию Симоненко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Продлить Симоненко Юрию Николаевичу срок содержания под стражей до 21 декабря 2025 года», — огласила решение судья.
Юрий Симоненко — сын также арестованного вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко.
Согласно озвученным в суде материалам следствия, Юрий Симоненко изготавливал и использовал подложные документы.
Следователь, мотивируя ходатайство о продлении ареста, уточнил, что по делу, в частности, необходимо опросить ряд свидетелей, в том числе, сотрудников Минобороны РФ.
Прокурор уточнил, что уже выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий.
Защита Симоненко просила назначить ему домашний арест, предоставив документы на квартиру, в которой он смог бы отбывать меру пресечения.
Мещанский суд Москвы в конце июля отправил вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Вину он не признает, сообщала его защита РИА Новости.
В рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области также арестованы начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура, директор ООО «Данила-Мастер» Александр Яськов.