Новое производство средств для стирки за 4 миллиона евро появится под Минском

В Беларуси появится новое производство бытовой химии.

Источник: Комсомольская правда

В свободной экономической зоне «Минск» в качестве резидента зарегистрировали ООО «ПККМ-про». Сообщается, что эта компания в начале 2026 года запустит новое производство бытовой химии, средств для стирки. При реализации проекта объем инвестиций в основной капитал составит около 900 тысяч евро, а общий объем достигнет примерно 4 миллиона. На предприятии планируется создать 36 новых рабочих мест. Запустят производство уже в первом квартале 2026 года, выход на проектную мощность — 2029 год. Продукцию будут поставлять и на прилавки белорусских магазинов, и на экспорт (45%).

