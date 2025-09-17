Новое производство средств для стирки за 4 миллиона евро появится под Минском

В свободной экономической зоне «Минск» в качестве резидента зарегистрировали ООО «ПККМ-про». Сообщается, что эта компания в начале 2026 года запустит новое производство бытовой химии, средств для стирки. При реализации проекта объем инвестиций в основной капитал составит около 900 тысяч евро, а общий объем достигнет примерно 4 миллиона. На предприятии планируется создать 36 новых рабочих мест. Запустят производство уже в первом квартале 2026 года, выход на проектную мощность — 2029 год. Продукцию будут поставлять и на прилавки белорусских магазинов, и на экспорт (45%).