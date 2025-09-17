80-летие Парада Победы над милитаристской Японией отметили в Иркутске

В Иркутске отметили 80-летие Парада Победы над милитаристской Японией, который прошел 16 сентября 1945 года в городе Харбине. Более двухсот представителей силовых ведомств, а также воспитанники кадетских корпусов, суворовских училищ, курсанты и студенты приняли участие в событии. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона. Церемония открылась внесением Знамени Победы и российского флага.