80-летие Парада Победы над милитаристской Японией отметили в Иркутске

В Иркутске отметили 80-летие Парада Победы над милитаристской Японией, который прошел 16 сентября 1945 года в городе Харбине. Более двухсот представителей силовых ведомств, а также воспитанники кадетских корпусов, суворовских училищ, курсанты и студенты приняли участие в событии. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона. Церемония открылась внесением Знамени Победы и российского флага.
— Парад в Харбине 16 сентября стал символом мощи советской армии. Принимал его наш земляк, дважды Герой Советского Союза Афанасий Павлантьевич Белобородов. Советские воины защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, — отметил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Андрей Южаков.
В знак скорби по всем, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, была объявлена минута молчания. После этого участники церемонии возложили цветы к мемориалу и памятнику Афанасию Белобородову. Завершилось мероприятие маршем.