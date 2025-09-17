ТВ Mail запускает спецпроект, посвященный «Интервидению»

Главный международный конкурс песни уже близко — ТВ Mail представляет специальный проект «Интервидение» в России.
В проекте — профайлы каждого из 23 артистов со всего мира с информацией о конкурсной песне и номере. Отдельный блок посвящен оперативной повестке: новости, комментарии, эксклюзивный контент, репортажи.
Кроме того, ТВ Mail напомнил, что «Интервидение» имеет давнюю историю: у конкурса менялись форматы и правила, он перемещался из страны в страну, развивался и становился всё более масштабным и влиятельным. Об истории фестиваля также можно узнать на специальной странице.
Совместно с «VK Музыка» запущен плейлист конкурса — можно заранее познакомиться с композициями, которые будут бороться за победу, и настроиться на яркое шоу.
23 страны-участницы — от Кении до Сербии, от Китая до США, десятки уникальных голосов, культурное обогащение и музыкальное разнообразие — всё это «Интервидение», главное музыкальное событие года, которое невозможно пропустить.
ТВ Mail — официальный кросс-медиапартнер «Интервидения».