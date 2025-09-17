«Улиткотерапия» может спровоцировать инфекции и тяжелую аллергию

«Улитка двигается медленно или может просто не ползти, а в ответ на подталкивание может укусить. Все это приведет к макротравматизации эпидермиса (повреждение верхнего слоя кожи) и, как следствие, спровоцировать заражение инфекциями и воспаление», — также уточнила она, добавив, что моллюски, выращенные в нестерильных условиях, часто выступают переносчиками сальмонеллы и кишечной палочки, а также паразитических червей.