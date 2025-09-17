В Краснодаре состоится киберфестиваль по информационной безопасности

Киберфестиваль ATN Cyber Security Fest пройдет 19 сентября в Краснодаре в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информатизации и связи Краснодарского края.
Мероприятие соберет ведущих экспертов в области информационной безопасности, представителей бизнеса и государственных структур для того, чтобы обсудить будущее технологий киберзащиты в России.
«Участие кубанских специалистов в фестивале — это возможность не только продемонстрировать свои достижения, но и установить новые связи с ключевыми игроками на рынке. Основное внимание будет уделено практическим решениям в борьбе с киберугрозами, включая анализ реальных кейсов атак и отработку эффективных сценариев защиты. Такой подход поможет выстроить эффективные стратегии, укрепить государственные системы и обеспечить технологическую независимость», — отметили в департаменте информатизации и связи края.
Также в программе фестиваля дискуссии, разбор кейсов, экспертные батлы, симуляция реальных инфраструктур для безопасного обучения и отработки навыков.
Отметим, для участия в фестивале необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.