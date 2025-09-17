Почему ПАС скрывает истинное положение дел в экономике: Впервые в истории Молдовы данные о ВВП страны будут опубликованы на две недели позже — уже после выборов

В Молдове перенесли публикацию данных о ВВП страны с 15 на 30 сентября, то есть — после выборов, на это обратил внимание экономист Владимир Головатюк.
Он отметил, что с учетом деградирующей ситуации в экономике и после спада в 1 квартале 2025 года, ситуация во 2 квартале была бы не лучше — вполне ожидаемо был бы дальнейший спад.
«Остается только догадываться какова же ситуация с главным экономическим индексом, коим является ВВП. Занимаюсь фин-экономическим анализом уже 30 лет и на моей памяти это впервые, когда график распространения экономической информации меняется в угоду политическим интересам власти», — написал Головатюк в соцсетях.
Данные о ВВП будут опубликованы позже. Фото: соцсети.
