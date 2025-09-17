Экскурсия по проклятому особняку. Откуда берется чертовщина в домах с привидениями

Портрет прошлого хозяина.
Резная дверь особняка со скрипом приоткрывается, и ваш взгляд падает на старинную картину в массивной раме. С нее на незваных гостей взирает бледный пожилой мужчина в напудренном парике. Мгновение, и портрет без всякой видимой причины падает со стены…
Картины издревле связывали с паранормальщиной. В XIV веке изобразительное искусство стало особенно мрачным. «Черная смерть» (чума), выкосившая, по оценкам экспертов, от 30 до 50% населения Европы, привела к появлению множества инфернальных образов — например, мрачного жнеца с косой — и навсегда связала картины с чем-то потусторонним в сознании людей.
Отсюда и множество примет, связанных с картинами, в частности с их внезапными падениями со стен. Обычно в этом видят зловещий знак, предупреждающий о скорой смерти любимого человека, надвигающихся неприятных переменах или о том, что призраки пытаются пробиться в наш мир…
На самом деле ничего удивительного в том, что старинные и не очень портреты падают, нет, — это простая физика. Чаще всего дело в вибрациях: громкий шум, захлопнувшаяся дверь и даже тяжелая походка могут привести к тому, что полотно соскочит со стены. Не стоит забывать и про силу тяжести, которая может легко «обрушить» плохо забитый гвоздь. Да и сами стены со временем портятся: плотная в прошлом древесина может отсыреть и перестать справляться с нагрузкой.
Звуки, скрипы и шорохи «с того света».
Переведя дыхание, вы направляетесь вглубь дома. Входная дверь захлопывается, и вы начинаете слышать «потусторонний шум»: кажется, сами стены скрежещут, звенят и потрескивают…
Странные звуки — нормальное явление в любых домах, особенно если там есть элементы из дерева и металла. Из-за перепадов температуры эти материалы то сжимаются, то расширяются: процесс сопровождается характерными щелчками, скрипами и пощелкиваниями. В новостройках такое тоже случается. Тихий скрежет — признак усадки здания, когда свежий бетон постепенно высыхает.
Да и других причин для шума достаточно: мыши, водопровод, батареи. А тихое шуршание занавесок или перестук хрусталя на люстре (если такая имеется) — проделки сквозняка.
Температурные аномалии.
Мистические шорохи вас не остановили. Несмело, но вы поднимаетесь по парадной лестнице, и тут температура резко падает: наступает замогильный холод, и все ваше тело покрывается мурашками…
Не спешите винить призраков: так называемые холодные пятна — распространенное явление и в частных домах, и в квартирах. Это признак нарушенной терморегуляции, нередко на фоне некачественной планировки здания. В той же Великобритании холодные пятна есть в 58% съемных квартир и домов. Тут и без привидений не оберешься проблем, меньшие из которых — плесень, отслойка обоев и высокие счета за отопление.
Пауки и увядшие цветы.
Зябко поежившись, вы продолжаете плутать по дому. В заброшенном особняке совсем не осталось жизни. Многочисленные цветы, когда-то украшавшие парадные залы, прогнили, да и свежий букет, который вы захватили с собой, уже пожух. И только пауки, тараканы и мухи чувствуют себя прекрасно: кажется, нельзя сделать и шага без того, чтобы не спугнуть какую-то тварь…
Действительно, существуют дома, в которых растения долго не живут: быстро высыхают или, наоборот, сгнивают. Но причина вовсе не в привидениях: скорее всего, проблема в уровне влажности и степени освещенности. Любой садовод знает: слишком много или слишком мало солнца может погубить цветок. Чтобы хорошо расти, ему нужны условия, приближенные к естественной среде.
То же и с влажностью: когда воздух слишком сухой, цветы быстро теряют воду и чахнут (особенно это справедливо для срезанных букетов), а когда слишком влажный, корни могут не справиться с сыростью. Итог один — саженец завянет.
В свою очередь, гниющие стебли — рай для насекомых. Мошкара поедает их и активно размножается. На нее уже сползаются пауки: наличие других членистоногих — одна из главных причин их появления.
Запах смерти.
Внезапно в ваш нос ударяет затхлый сладковатый аромат разложения. Кажется, так пахнет смерть…
Еще один знак, который якобы указывает на потустороннее, — необъяснимое зловоние. Тут действительно стоит начать беспокоиться, но вовсе не из-за призраков: странные запахи могут сигнализировать о нарушениях в инфраструктуре дома и даже представлять опасность сами по себе.
Например, рыбный душок появляется из-за проблем с проводкой, когда пластиковые и резиновые элементы плавятся под воздействием электричества. Это чревато пожаром. Запах нечистот, в свою очередь, свидетельствует о неполадках в водопроводе. Это не только неприятно, но и опасно: из-за канализационных утечек в помещении может накапливаться легко воспламеняемый метан. А если в доме сильно пахнет аммиаком (он содержится, например, в охлаждающей жидкости холодильников), то это не только угроза пожара, но и опасность для здоровья: вещество токсичное и может вызывать удушье, кашель и химические ожоги слизистых.
А вот влажные и сладкие запахи появляются на фоне неправильной терморегуляции и, например, трупного разложения: так часто пахнет в старых домах, где живут и умирают гразуны. Неприятно, конечно, но в большинстве случаев серьезной интоксикацией это не грозит.
Встреча с мертвым хозяином.
Наконец вы добираетесь до спальни бывшего владельца особняка. Распахнув двери в опочивальню, вы сталкиваетесь лицом к лицу с полупрозрачной тенью. Вот он, призрак, захвативший дом…
Существует множество исследований паранормального опыта. И до сих пор ни одно не доказало существование привидений. Зато опровергающих и рационализирующих работ — в достатке.
Например, американский исследователь Шейн Роджерс заметил: опыт людей, переживших «столкновение с призраком», напоминает симптомы отравления плесенью.
Распространенный в сырых помещениях грибок аспергилл (Aspergillus mould) может вызывать одышку и воспаление зрительного нерва, из-за чего перед глазами появляются темные фигуры. А черная плесень (Stachybotrys chartarum) при вдыхании вызывает чувство тревоги и страха.
Важно учитывать и психологический аспект: как объясняют специалисты, если человек верит, что в доме есть привидение, он его увидит. Так уж устроена наша психика: когда мы считаем, что рядом притаилось что-то опасное, то входим в режим повышенной готовности, легче пугаемся и проявляем чрезмерную осторожность. Отсюда страх перед промелькнувшей тенью или странным «силуэтом» в углу комнаты. Это подтверждают и исследования: ученые из Британии выяснили, что большинство людей «контактируют» с чем-то паранормальным, когда находятся в угрожающей обстановке. Такой, например, как заброшенный особняк, где внезапно падают картины, разносятся непонятные звуки, стоит неприятный запах и все поросло плесенью.
Мария Богрянова.