Экскурсия по проклятому особняку. Откуда берется чертовщина в домах с привидениями

На самом деле ничего удивительного в том, что старинные и не очень портреты падают, нет, — это простая физика. Чаще всего дело в вибрациях: громкий шум, захлопнувшаяся дверь и даже тяжелая походка могут привести к тому, что полотно соскочит со стены. Не стоит забывать и про силу тяжести, которая может легко «обрушить» плохо забитый гвоздь. Да и сами стены со временем портятся: плотная в прошлом древесина может отсыреть и перестать справляться с нагрузкой.