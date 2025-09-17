На востоке столицы возвели почти 70 новостроек

Строительство 66 жилых домов завершили в Восточном административном округе Москвы с начала реализации программы реновации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В 12 районах Восточного административного округа с начала реализации программы реновации построили 66 домов общей жилой площадью 1,1 миллиона квадратных метров. В них оборудовали более 19 тысяч квартир, в каждой из которых выполнена улучшенная отделка. Возле новостроек провели комплексное благоустройство: создали детские и спортивные площадки, зоны отдыха, высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Всего на востоке столицы в программу реновации включены 1062 дома, новые квартиры получат свыше 209 тысяч москвичей», — отметил Владимир Ефимов.
Для удобства жильцов все комплексы возведены по принципу безбарьерной среды. В подъездах домов есть просторные вестибюли и лифтовые холлы, расположенные на одном уровне, без ступенек. Также предусмотрены колясочные и комнаты для консьержей. Пешеходные дорожки во дворах спроектированы так, чтобы было удобно передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и маломобильным жителям.
«С начала реализации программы реновации в районе Перово построили 13 многоквартирных домов, там спроектировано в общей сложности более 2,4 тысячи квартир. А в Северном Измайлове — 11 новостроек, где суммарно оборудовано 3,6 тысячи квартир. Все жилые комплексы возведены из качественных материалов с применением современных энергоэффективных технологий, в соответствии с высокими стандартами программы реновации», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Напомним, программа реновации утверждена в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.