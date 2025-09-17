На востоке столицы возвели почти 70 новостроек

Для удобства жильцов все комплексы возведены по принципу безбарьерной среды. В подъездах домов есть просторные вестибюли и лифтовые холлы, расположенные на одном уровне, без ступенек. Также предусмотрены колясочные и комнаты для консьержей. Пешеходные дорожки во дворах спроектированы так, чтобы было удобно передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и маломобильным жителям.