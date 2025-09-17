Пермяка подозревают в краже велосипеда

В дежурную часть полиции в Мотовилихинском районе Перми поступило сообщение о краже велосипеда из подъезда дома на Уинской. Инцидент был зафиксирован на видео. Перед тем как выкатить чужой велосипед на улицу, неизвестный пытался показать камере видеонаблюдения жестами, что он только прокатится туда и обратно, и просил не вызывать полицию.