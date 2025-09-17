Пермяка подозревают в краже велосипеда

В дежурную часть полиции в Мотовилихинском районе Перми поступило сообщение о краже велосипеда из подъезда дома на Уинской. Инцидент был зафиксирован на видео. Перед тем как выкатить чужой велосипед на улицу, неизвестный пытался показать камере видеонаблюдения жестами, что он только прокатится туда и обратно, и просил не вызывать полицию.
Полицейские установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Выяснилось, что фигурант причастен к аналогичной краже в Кировском районе. Задержанный пермяк 1981 года рождения объяснил, что похищенные велосипеды сбыл случайным людям, а вырученные деньги потратил.
Возбуждены уголовные дела по фактам краж, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Расследование продолжается.