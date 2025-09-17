Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Польши сделало заявление о проблеме из-за закрытия границы с Беларусью

В МВД Польши сделали важно заявление о границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел Польши сделали важное заявление, касающееся положения на белорусско-польской границе. Напомним, польская сторона закрыла границу 12 сентября 2025 года. Официальный мотив — белорусско-российские учения «Запад-2025». Чуть позже стало известно, что границу сразу после их окончания Польша открывать не планирует.

«Мы осознаем, что приостановка приграничного движения является проблемой для перевозчиков, которым, например, приходится использовать пограничные переходы в Литве для осуществления перевозок», — говорится в сообщении МВД Польши, которое со ссылкой на польское издание Onet, приводит БелТА.

В МВД Польши добавили также, что убытки будут оценены соответствующими ведомствами после того, как станет известно, как долго будет действовать закрытие границы с Беларусью.

Ранее мы писали о том, что в ГАИ Минска рассказали о новых камерах фиксации (читать далее вот тут).