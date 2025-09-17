МВД Польши сделало заявление о проблеме из-за закрытия границы с Беларусью

В Министерстве внутренних дел Польши сделали важное заявление, касающееся положения на белорусско-польской границе. Напомним, польская сторона закрыла границу 12 сентября 2025 года. Официальный мотив — белорусско-российские учения «Запад-2025». Чуть позже стало известно, что границу сразу после их окончания Польша открывать не планирует.