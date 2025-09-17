Путин попросил рассказать о результатах приемной кампании в колледжи

«Мы совсем недавно еще говорили о том, что школьники сдают экзамены и начинается приемная комиссия и в высшие учебные заведения, и в колледжи. Сейчас уже можно поговорить о том, как эта кампания прошла, чем она закончилась. Попросил бы (министра просвещения) Сергея Сергеевича Кравцова два слова сказать об итогах приемной кампании в колледжи», — сказал Путин на совещании.