Путин попросил рассказать о результатах приемной кампании в колледжи

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил рассказать ему о результатах приемной кампании в колледжи в России, с докладом выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Путин в среду провел совещание с членами правительства РФ.
«Мы совсем недавно еще говорили о том, что школьники сдают экзамены и начинается приемная комиссия и в высшие учебные заведения, и в колледжи. Сейчас уже можно поговорить о том, как эта кампания прошла, чем она закончилась. Попросил бы (министра просвещения) Сергея Сергеевича Кравцова два слова сказать об итогах приемной кампании в колледжи», — сказал Путин на совещании.