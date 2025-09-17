Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин попросил рассказать о результатах приемной кампании в колледжи

Путин попросил Кравцова рассказать об итогах приемной кампании в колледжи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил рассказать ему о результатах приемной кампании в колледжи в России, с докладом выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Путин в среду провел совещание с членами правительства РФ.

«Мы совсем недавно еще говорили о том, что школьники сдают экзамены и начинается приемная комиссия и в высшие учебные заведения, и в колледжи. Сейчас уже можно поговорить о том, как эта кампания прошла, чем она закончилась. Попросил бы (министра просвещения) Сергея Сергеевича Кравцова два слова сказать об итогах приемной кампании в колледжи», — сказал Путин на совещании.