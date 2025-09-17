В Ростове проверят информацию о периодическом сбросе стоков в реку Дон

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на длительный сброс канализационных стоков в реку Дон. На ситуацию уже отреагировали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Специалисты министерства обратили внимание на сообщения в сети о том, что загрязнение может быть связано с неисправностью канализационной насосной станции на улице Городовикова в Нахичевани.
— Готовится информация для перенаправления в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. В ситуации разберутся, после этого будет решаться вопрос о мерах реагирования, — рассказали в минприроды Ростовской области.
Напомним, ранее очевидцы рассказали об отгоне воды в Таганрогском заливе.
