В Ростове проверят информацию о периодическом сбросе стоков в реку Дон

Специалисты Росприроднадзора разберутся в ситуации с загрязнением реки Дон в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на длительный сброс канализационных стоков в реку Дон. На ситуацию уже отреагировали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Специалисты министерства обратили внимание на сообщения в сети о том, что загрязнение может быть связано с неисправностью канализационной насосной станции на улице Городовикова в Нахичевани.

— Готовится информация для перенаправления в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. В ситуации разберутся, после этого будет решаться вопрос о мерах реагирования, — рассказали в минприроды Ростовской области.

Напомним, ранее очевидцы рассказали об отгоне воды в Таганрогском заливе.

