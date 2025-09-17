Фальков рассказал о приемной кампании в вузы

«В результате конкурса университеты практически на 100% закрыли установленные цифры приема. По предварительным данным, в вузы зачислено 904 тысячи выпускников школ и колледжей, в том числе на бюджетные места — более 440 тысяч человек, на условиях платного приема — 464 тысячи человек», — сказал он на совещании президента РФ с членами правительства России.