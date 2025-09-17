Ричмонд
Фальков рассказал о приемной кампании в вузы

Фальков: вузы закрыли почти 100% выделенных мест в рамках приемной кампании.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские вузы закрыли почти 100% выделенных мест в рамках приемной кампании 2025 года, в университеты поступило 904 тысячи человек, заявил министр науки высшего образования Валерий Фальков.

«В результате конкурса университеты практически на 100% закрыли установленные цифры приема. По предварительным данным, в вузы зачислено 904 тысячи выпускников школ и колледжей, в том числе на бюджетные места — более 440 тысяч человек, на условиях платного приема — 464 тысячи человек», — сказал он на совещании президента РФ с членами правительства России.

