В рамках квоты для участников СВО в вузы зачислили 28,7 тысячи человек

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В рамках квоты для участников СВО и их родственников в вузы РФ зачислены 28,7 тысячи человек, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Предметом пристального внимания является прием по отдельной квоте для участников специальной военной операции и членов их семей… В рамках отдельной квоты, а она составила в этом году 53,8 тысячи мест, зачислено 28,7 тысячи человек. Это больше прошлогоднего приема на 12 тысяч», — сказал Фальков на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
