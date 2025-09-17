В рамках квоты для участников СВО в вузы зачислили 28,7 тысячи человек

«Предметом пристального внимания является прием по отдельной квоте для участников специальной военной операции и членов их семей… В рамках отдельной квоты, а она составила в этом году 53,8 тысячи мест, зачислено 28,7 тысячи человек. Это больше прошлогоднего приема на 12 тысяч», — сказал Фальков на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.