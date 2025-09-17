Кто примет участие в «Интервидении» в Москве и как будут выбирать победителя международного конкурса

Вместе с тем не все приглашенные согласились приехать. В частности, Азербайджан сначала фигурировал в списке потенциальных участников, но затем отказался на фоне обострения политических отношений между Москвой и Баку. По официальной версии, причиной стали «внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки». Флаг Азербайджана исчез из промо-материалов «Интервидения» еще в августе, а на пресс-конференции 20 августа организаторы подтвердили отсутствие этой страны в итоговом списке. Помимо Азербайджана, до последнего момента под вопросом было участие ОАЭ, но эмиратская сторона все же присоединилась к конкурсу.