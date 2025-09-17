Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравцов назвал количество зачисленных в колледжи в рамках приемной кампании

Кравцов: в рамках приемной кампании в колледжи зачислили около 1,1 млн студентов.

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Около 1,1 миллиона студентов зачислены в колледжи России в рамках приемной кампании 2025 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Действительно, 1 миллион 100 тысяч зачислено студентов в колледжи… И фактически сегодня обучаются в колледжах 3 миллиона 900 тысяч. Этот показатель сравним с 1970-ми годами в РСФСР: учились в техникумах и колледжах 4 миллиона. Мы фактически вышли на этот показатель», — сказал Кравцов в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину.