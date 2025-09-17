Кравцов назвал количество зачисленных в колледжи в рамках приемной кампании

«Действительно, 1 миллион 100 тысяч зачислено студентов в колледжи… И фактически сегодня обучаются в колледжах 3 миллиона 900 тысяч. Этот показатель сравним с 1970-ми годами в РСФСР: учились в техникумах и колледжах 4 миллиона. Мы фактически вышли на этот показатель», — сказал Кравцов в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину.