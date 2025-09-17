Суд заочно арестовал Чичваркина* по делу о фейках о ВС России

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чичваркина* Евгения Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “д” части 2 статьи 207.3 УК РФ; частью 2 статьи 330.1 УК РФ, сроком на два месяца», — рассказали в пресс-службе.