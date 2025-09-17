Ричмонд
Путину доложат о работе с обращениями в адрес программы «Итоги года»

Путину доложат о результатах работы с обращениями в адрес программы «Итоги года».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Руководитель исполкома общественного движения «Народный фронт “За Россию” Михаил Кузнецов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством в среду доложит ему о результатах работы с обращениями россиян в адрес программы “Итоги года”, сообщила пресс-служба Кремля.

В декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвёл итоги года и ответил на вопросы журналистов и жителей страны.

«Руководитель исполкома общественного движения “Народный фронт “За Россию” Михаил Кузнецов расскажет о результатах работы с обращениями граждан в адрес программы “Итоги года с Владимиром Путиным””, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.

С докладом о комплексном плане развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года также выступит вице-премьер Марат Хуснуллин.

Министр просвещения Сергей Кравцов расскажет об итогах приёмной кампании в колледжи. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков проинформирует об итогах приёмной кампании в вузы.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин доложит о результатах конкурсов по созданию комфортной городской среды.

