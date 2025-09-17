В Роспотребнадзоре прокомментировали вспышку гепатита А под Самарой

В ведомстве сообщили, что было привито более 3 тыс. человек. Также там заверили, что кроме иммунизации проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекция детских площадок, усилен контроль за водоснабжением и соблюдением противоэпидемического режима на объектах общественного питания и торговли, в школах и детском саду проведена дезинфекция.