Более 7 тысяч человек поучаствовали в ярославском полумарафоне

«XII ярославский полумарафон серии “Бегом по Золотому кольцу” впервые проходил в формате спортивных выходных и собрал около семи тысяч участников из 80 регионов страны. К нам приехали профессиональные атлеты, опытные марафонцы, новички и любители здорового образа жизни. Ярославский полумарафон — это не только спорт, но и яркий туристический бренд региона. Он объединяет людей и открывает гостям богатую историю и красоту нашего края», — рассказал губернатор региона Михаил Евраев.