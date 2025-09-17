Более 7 тысяч человек поучаствовали в ярославском полумарафоне

Полумарафон серии «Бегом по Золотому кольцу» состоялся 13−14 сентября в Ярославле в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Соревнования собрали более семи тысяч участников, сообщили в учреждении «Региональный центр спортивной подготовки».
«XII ярославский полумарафон серии “Бегом по Золотому кольцу” впервые проходил в формате спортивных выходных и собрал около семи тысяч участников из 80 регионов страны. К нам приехали профессиональные атлеты, опытные марафонцы, новички и любители здорового образа жизни. Ярославский полумарафон — это не только спорт, но и яркий туристический бренд региона. Он объединяет людей и открывает гостям богатую историю и красоту нашего края», — рассказал губернатор региона Михаил Евраев.
На дистанции 10 км среди мужчин первым стал Владимир Никитин, среди женщин — Анастасия Томилова. Лидеры на дистанции 21,1 км — Владислав Лукша и Анна Леонова. В ходе состязаний также состоялся чемпионат России по полумарафону, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны. Среди мужчин первым стал Сергей Шаров, среди женщин — Надежда Сизова.
Кроме того, были организованы детские старты, забеги на 1 и 3 км, молодежный чемпионат среди школ и колледжей, соревнования для ветеранов и участников СВО и традиционный «Забег безграничных возможностей». Отметим, следующие забеги пройдут 28 сентября в Ростове Великом.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.