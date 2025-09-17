В Тобольске за лето ликвидировали 12 несанкционированных свалок

Ликвидацию 12 несанкционированных свалок завершили в Тобольске Тюменской области этим летом. Работы проходили в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.
Мероприятия позволили значительно улучшить санитарное и экологическое состояние прилегающих к городу территорий, снизить риски для здоровья жителей и негативное воздействие на природные экосистемы. Уже утвержден план по дальнейшей расчистке.
До конца октября текущего года планируют убрать еще 12 свалок, общий объем накопленных отходов на которых составляет более 1600 тонн. Данные меры направлены на улучшение экологической обстановки в тобольских лесах, восстановление природного ландшафта и предотвращение дальнейшего несанкционированного размещения отходов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.