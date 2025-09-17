Суд продлил арест вице-губернатору Брянской области

Ранее в рамках расследования дела арест продлили гендиректору «Брянского металлообрабатывающего завода» и сыну вице-губернатора Юрию Симоненко и директору ООО «Данила-Мастер» Александру Яськову. Кроме того, в СИЗО находится начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.