Суд продлил арест вице-губернатору Брянской области

Суд в Москве продлил арест вице-губернатору Брянской области Симоненко.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Продлить срок содержания под стражей до 21 декабря 2025 года», — огласила решение судья.

Ранее в рамках расследования дела арест продлили гендиректору «Брянского металлообрабатывающего завода» и сыну вице-губернатора Юрию Симоненко и директору ООО «Данила-Мастер» Александру Яськову. Кроме того, в СИЗО находится начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.