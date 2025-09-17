Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К участкам пермских многодетных семей в Шуваятах проложили дорогу

В деревне Шуваята Фроловского сельского поселения Пермского района многодетным семьям выделено 70 участков для садоводства.

В деревне Шуваята Фроловского сельского поселения Пермского района многодетным семьям выделено 70 участков для садоводства. По сообщению городского департамента земельных отношений, теперь к участкам обустроена дорога протяженностью около 1 700 метров. До недавнего времени подъездов к этой площадке не было.

Все работы оплачены из бюджета Перми.

Напомним, участки для многодетных выделялись также в селе Гамово и поселке Красный Восход Усть-Качкинского поселения. Сейчас здесь также строятся подъездные пути. Такая же работа ведется в пермских микрорайонах Левшино, Энергетик, Январский. Здесь, помимо многодетных, участки будут предоставляться семьям участников СВО.