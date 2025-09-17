К участкам пермских многодетных семей в Шуваятах проложили дорогу

В деревне Шуваята Фроловского сельского поселения Пермского района многодетным семьям выделено 70 участков для садоводства. По сообщению городского департамента земельных отношений, теперь к участкам обустроена дорога протяженностью около 1 700 метров. До недавнего времени подъездов к этой площадке не было.
Все работы оплачены из бюджета Перми.
Напомним, участки для многодетных выделялись также в селе Гамово и поселке Красный Восход Усть-Качкинского поселения. Сейчас здесь также строятся подъездные пути. Такая же работа ведется в пермских микрорайонах Левшино, Энергетик, Январский. Здесь, помимо многодетных, участки будут предоставляться семьям участников СВО.