50 млн рублей выделят Ростовской области на поддержку экспорта

Федеральные власти до конца 2025 года планируют направить в Ростовскую область субсидию для поддержки экспортеров — малых и средних предприятий. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства России сообщает «Город N».
Донской Центр поддержки экспорта должен получить почти 50 млн рублей. Эти средства — часть большой федеральной программы. В целом по стране собираются распределить 1,5 млрд рублей. Ожидается, что поддержку получат около 1,1 тысячи бизнесов в разных регионах.
Донской центр предлагает предпринимателям широкий спектр услуг. Компании могут получить помощь в поиске иностранных покупателей, а также поддержку при подготовке или проверке контрактов. Возможно содействие в получении сертификатов и разрешительных документов для работы на зарубежных рынках, организация участия компаний в международных выставках.
Кроме того, малый и средний бизнес сможет воспользоваться компенсацией логистических расходов. Услуги предоставляются на условиях софинансирования или бесплатно.
