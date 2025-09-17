Более 3 тыс. жителей Южного Урала выбрали села для подключения к интернету

Принять участие в опросе Минцифры России по выбору деревень, сел и поселков с числом жителей от 100 до 1000 человек можно до 9 ноября включительно. Всего по состоянию на 15 сентября в опросе приняли участие более 68 тыс. россиян. Напомним, проголосовать могут жители страны старше 18 лет двумя способами: через портал «Госуслуги» или по почте, отправив письмо в Минцифры России на адрес: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Отдать голос можно за населенный пункт только в том регионе, где человек постоянно зарегистрирован.