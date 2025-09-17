Более 3 тыс. жителей Южного Урала выбрали села для подключения к интернету

Свыше 3 тыс. жителей Челябинской области уже проголосовали за малые населенные пункты, в которых должен появиться мобильный интернет в 2026 году при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития.
«По состоянию на утро 16 сентября 2025 года в топ-3 лидеров по числу голосов вошли: поселок Климовка Чесменского муниципального округа — более 400 голосов, за деревню Вандышевка Уйского муниципального округа отдано более 240 голосов, более 190 человек поддержали деревню Новая Соболева Аргаяшского муниципального округа. Опрос продлится до 9 ноября 2025 года включительно. Приглашаем жителей Челябинской области активно участвовать в голосовании. Результаты опроса будут учтены Минцифры России при формировании списка на подключение малых населенных пунктов к сети Интернет в 2026 году», — сообщил первый заместитель министра цифры региона Василий Кокорюкин.
Принять участие в опросе Минцифры России по выбору деревень, сел и поселков с числом жителей от 100 до 1000 человек можно до 9 ноября включительно. Всего по состоянию на 15 сентября в опросе приняли участие более 68 тыс. россиян. Напомним, проголосовать могут жители страны старше 18 лет двумя способами: через портал «Госуслуги» или по почте, отправив письмо в Минцифры России на адрес: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Отдать голос можно за населенный пункт только в том регионе, где человек постоянно зарегистрирован.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.