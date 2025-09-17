Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Направления по работе с молодежью расширят в Иркутской области

К основным направлениям добавят формирование духовных и нравственных ценностей, защиту прав молодежи и правовое просвещение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области расширят направления по работе с молодежью. Помимо существующих структур, в перечь включат: «Движение первых», государственные и муниципальные учреждения по молодежной политикой, и органы молодежного самоуправления. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.

— Эти изменения создадут дополнительные условия для организации работы с молодежью и наделят органы государственной власти новыми полномочиями для ее реализации, — пояснила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

К основным направлениям молодежной политики добавят формирование духовных и нравственных ценностей, защиту прав молодежи, правовое просвещение и информирование, а также стимулирование участия молодых людей в туризме.

Министр также внесла предложения по изменению закона «Об отдельных вопросах в сфере волонтерства в Иркутской области». Согласно поправкам, местные органы власти смогут определять формы поддержки волонтеров с учетом местных условий и возможностей.