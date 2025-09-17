Направления по работе с молодежью расширят в Иркутской области

В Иркутской области расширят направления по работе с молодежью. Помимо существующих структур, в перечь включат: «Движение первых», государственные и муниципальные учреждения по молодежной политикой, и органы молодежного самоуправления. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.