Направления по работе с молодежью расширят в Иркутской области

В Иркутской области расширят направления по работе с молодежью. Помимо существующих структур, в перечь включат: «Движение первых», государственные и муниципальные учреждения по молодежной политикой, и органы молодежного самоуправления. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— Эти изменения создадут дополнительные условия для организации работы с молодежью и наделят органы государственной власти новыми полномочиями для ее реализации, — пояснила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
К основным направлениям молодежной политики добавят формирование духовных и нравственных ценностей, защиту прав молодежи, правовое просвещение и информирование, а также стимулирование участия молодых людей в туризме.
Министр также внесла предложения по изменению закона «Об отдельных вопросах в сфере волонтерства в Иркутской области». Согласно поправкам, местные органы власти смогут определять формы поддержки волонтеров с учетом местных условий и возможностей.