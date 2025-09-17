Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже появятся муниципальные аварийные комиссары

Муниципальные аварийные комиссары появятся в Воронеже на базе Центра организации дорожного движения. Об этом рассказал глава города Сергей Петрин в своем telegram-канале в среду, 17 сентября. «Решение о формировании такого подразделения главой региона уже принято. Начали организационную проработку вопроса», — пояснил градоначальник.

Ожидается, что благодаря работе комиссаров получится оперативнее реагировать на аварии, которые нередко становятся причиной заторов на дорогах. Для воронежцев оказываемые комиссарами услуги будут бесплатны.

Глава регионального центра обратил внимание, что нововведение внедрят в рамках работ по оптимизации дорожного движения. Также сегодня мы рассказывали, что в Воронеже расширят участок дороги от новой развязки на пересечении Минской и Остужева до Димитрова и Брусилова. Дополнительную полосу добавят в сторону «кольца».