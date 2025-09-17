В Воронеже появятся муниципальные аварийные комиссары

Глава регионального центра обратил внимание, что нововведение внедрят в рамках работ по оптимизации дорожного движения. Также сегодня мы рассказывали, что в Воронеже расширят участок дороги от новой развязки на пересечении Минской и Остужева до Димитрова и Брусилова. Дополнительную полосу добавят в сторону «кольца».