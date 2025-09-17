В Воронеже появятся муниципальные аварийные комиссары

Ожидается, что благодаря работе комиссаров получится оперативнее реагировать на аварии, которые нередко становятся причиной заторов на дорогах. Для воронежцев оказываемые комиссарами услуги будут бесплатны.
Глава регионального центра обратил внимание, что нововведение внедрят в рамках работ по оптимизации дорожного движения. Также сегодня мы рассказывали, что в Воронеже расширят участок дороги от новой развязки на пересечении Минской и Остужева до Димитрова и Брусилова. Дополнительную полосу добавят в сторону «кольца».